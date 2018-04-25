В. Подярис в Риге прояснит позицию латышей и эстонцев по синхронизации ЛЭП

🔊 Воспроизвести

После того, как латвийская и эстонская электропередающие компании заявили о переносе намеченного на июнь испытания системы линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран в «островном» режиме, председатель Комиссии сейма Литвы по вопросам энергетики и слаженного развития Виргилиюс Подярис будет выяснять, не изменились ли обстоятельства соседей реализовать до 2025 года совместный проект по синхронизации ЛЭП с Европой.

«Мой вопрос: планируем ли вместе, обязуемся ли развивать этапы, насколько серьезно и скоординировано делаем это, поскольку Литва со своей стороны почти готова. Иными словам, технические ли это вопросы, или политические, или просто мягкий подход к таким важным вещам», – сказал BNS В. Подярис, который в пятницу в Риге примет участие в заседании комитетов Балтийской Ассамблеи.

«После получения ответа, мы должны сами для себя выяснить, есть ли у нас запасной план – в наихудшем случае быть готовыми решать свои дела в рамках этого проекта самим», – добавил он.

По словам депутата, важно выяснить, насколько тверды обязательства всех стран завершить проект синхронизации до 2025 года.

«Третье: а если российская сторона вместе с Белоруссией заявят, что хотят это сделать раньше (десинхронизироваться – BNS), поскольку они направляют сигналы о том, что будут готовы раньше, – то готовимся ли мы вместе и такому плану?“, – сказал В. Подярис.

Пятого февраля было заявлено, что операторы систем электропередачи Эстонии и Латвии сообщили, что откладывают на неограниченный срок испытания в изолированном режиме, которое необходимо для синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой. Испытания были отложены по причине решения России провести такие испытания в Калининградской области раньше – в конце мая. Компании решили подождать результатов российского испытания.

Elering также сообщила, что испытания отложены из-за риска того, что испытания в Калининграде могут быть неуспешными. AST акцентировала, что новая дата будет установлена после оценки калининградского теста.

Эстония до середины 2018 года долгое время не соглашалась реализовать проект синхронизации через одно соединение ЛЭП Литвы и Польши LitPol Link. Поэтому в мае прошлого года премьер не исключил возможности реализовать проект только вместе с Польшей.

В итоге после напряженных переговоров 28 июня прошлого года руководители Латвии, Литвы, Эстонии и Еврокомиссии подписали политическое соглашение о синхронизации ЛЭП Балтийских стран с континентальной Европой до 2025 года.

Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети.

BNS