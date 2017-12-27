В поисках компромисса

Литовское руководство, как известно, негативно относится к строительству Белорусской АЭС, призывает соседние страны бойкотировать закупку электроэнергии, полученной там. Недавно эту ситуацию прокомментировал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он еще раз предложил Литве вместо споров по Белорусской АЭС подумать о совместной ее эксплуатации. Об этом Глава государства заявил, выступая на II Съезде ученых Беларуси:

— Много копьев сломано уже в этом вопросе, много разговоров, они продолжаются, возможно, еще будут появляться. Но скажу прямо нашим соседям, прежде всего Литве, которые так переживают за строительство нашей станции: безопасность — это наша забота. Мы прежде всего заинтересованы в безопасной станции.

Александр Лукашенко заверил, что атомная станция будет построена, хотя кому–то этого и не хотелось бы. «В мире существуют сотни таких блоков, мы построим свои два, — продолжил Президент. — Вместо того чтобы вести разговоры о прекращении, закрытии строительства, я предлагал своим соседям — давайте вместе подумаем, как ее эксплуатировать, как обеспечить электроэнергией не только Беларусь (у нас будет ее профицит), а и наших соседей».

Президент убежден, что вместо политизации вопроса необходим конструктивный разговор о будущем: «Если говорить о Литве, то там закрыта Игналинская станция, много людей лишились рабочих мест. А это грамотные, подготовленные специалисты. И для них БелАЭС стала бы местом работы».

Свою оценку позиции соседней страны дала и первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина. Недавно в беседе с журналистами отметила, что выбранный Беларусью путь по строительству БелАЭС соответствует всем международным стандартам. Что же касается реагирования на претензии Литвы, то «да, это отнимает определенное количество рабочего времени — необходимость неоднократной переписки по одним и тем же вопросам. Но вместе с тем мы очень четко понимаем, что выбранный нами путь соответствует всем международным требованиям и стандартам, что на сегодняшний день те претензии, которые выдвигает литовская сторона, возможно, и нужно было решать энное количество времени назад, а сейчас необходимо двигаться вперед».

По ее мнению, к настоящему времени «фактически обсуждать то, что уже утратило свою актуальность, неперспективно». «Надо думать, как вместе работать над этим проектом и над вопросами его безопасной эксплуатации», — отметила первый замминистра.

Она также обратила внимание, что Беларусь прошла стресс–тесты, как того требовал Европейский союз. «И, насколько мне известно, Европейская комиссия в целом удовлетворена теми действиями, которые предпринимает Республика Беларусь. Более того, мы готовы к европейскому аудиту наших стресс–тестов, поэтому я на сегодняшний день полагаю, что сама проблема в значительной степени политизирована литовской бизнес– и провластной элитой», — сказала Ия Малкина.

Первый замминистра считает: до тех пор пока такие тенденции будут наблюдаться в политической ситуации Литвы, Беларусь будет получать от нее «уколы», а Европейский союз из солидарности будет вынужден поддерживать литовскую сторону.

Ия Малкина также предположила, что двусторонние переговоры по БелАЭС в ближайшее время, до вынесения совещанием сторон Конвенции Эспо какого–либо официального решения, маловероятны, а Литва вряд ли будет готова пойти на компромиссные договоренности. Вместе с тем она выразила уверенность, что в мире гораздо больше здравомыслящих людей, которые понимают сложившуюся ситуацию и ее причины.

В то же время Беларусь рассчитывает поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза, заявил на днях журналистам министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик. В это интеграционное образование, как известно, помимо Беларуси входят такие крупные страны с развитой промышленностью, как Россия и Казахстан.

— Мы полагаем, что будем поставлять электроэнергию на общий электроэнергетический рынок ЕАЭС после того, как создадим общий рынок газа и будут созданы равные условия для всех стран. Наша электроэнергия конкурентоспособнее, чем у партнеров по ЕАЭС, — отметил министр.

Что касается поставок электроэнергии за рубеж в настоящее время, то Владимир Потупчик напомнил, что сейчас Беларусь импортирует электроэнергию в Литву. Он привел данные, что за последние годы Беларусь оказывала Литве аварийную помощь в поставках электроэнергии 50 раз. Говоря о перспективах экспорта после ввода Белорусской АЭС, министр отметил, что пока в рассуждениях литовской стороны по этой теме преобладает политика, а не экономические расчеты. Однако после запуска АЭС, когда будут утверждены тарифы на вырабатываемую на станции электроэнергию, экономическая целесообразность все расставит на свои места, считает министр.

— Сегодня наша электроэнергия абсолютно конкурентоспособна, и мы рассчитываем, что этот канал поставок электроэнергии будет работать, — добавил он.

По материалам БЕЛТА.

Метки: N52 (1192) 28 декабря, Беларусь, энергетика