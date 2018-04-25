В поисках «неблагонадежных»

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7 февраля 2019 г. – год без Оксаны Бекерене! Наша Оксана была ярким человеком, многие знали и уважали ее за открытость и нетерпимость ко всем проявлениям несправедливости, дискриминации, насаждаемой русофобии и нарушений прав человека. Этому она посвятила годы своей короткой жизни.

Причина ее смерти была установлена медиками, но только окружающие ее люди понимали, каковы истинные причины, спровоцировавшие ее скоропостижный уход…

Последние годы жизни Оксана жила в нетерпимой атмосфере враждебности и подозрительности, мелких, но больно бьющих провокаций и угроз. Как человек эмоциональный и неравнодушный, весь поток льющегося на нее, да и не только на нее, негатива она пропускала через себя, при этом сопротивлялась, вставала на защиту в поисках справедливости.

Но в этом противостоянии добра и зла не сумела защитить себя!

Прошел год. Задумались ли причастные к ее травле о том, что самое ценное, чем обладает общество и государство, – это ЧЕЛОВЕК. И что сама жизнь, права, обязанности каждого человека регламентируются и находятся под защитой государства, его основного Закона и европейских правовых актов. Похоже, забыли в порыве русофобской возни, что существует Хартия Европейского Союза об основных правах, где в статье 11 «Свобода выражения мнений и свобода информации сказано:

«Каждый человек имеет право на свободу выражения мнений. Данное право включает в себя свободу придерживаться собственных взглядов и свободу получать или распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны публичных властей и вне зависимости от государственных границ».

Отчего же эта свобода выражения мнения распространяется не на всех и часто носит провокационный характер, разжигающий костер недоверия и вражды между людьми.

Основополагающий для нас всех документ — Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств (Страсбург, 1 февраля 1995 г.)

Обращусь только к ее 6-й и 7-й статьям.

«Стороны поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также принимают эффективные меры по содействию взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству между всеми лицами, проживающими на их территории, независимо от их этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности, особенно в области образования, культуры и средств информации».

«Стороны обязуются принимать все надлежащие меры для защиты лиц, которые могли бы стать жертвами угроз или актов дискриминации, враждебности или насилия по причине их этнической, культурной, языковой или религиозной принадлежности».

«Стороны обеспечивают уважение прав каждого лица, принадлежащего к национальному меньшинству, на свободу мирных собраний и свободу ассоциаций, свободу выражения мнения и свободу мысли, совести и религии».

Я осознаю, что социальные сети не место для откровений, а особенно сейчас, когда Фейсбук стал использоваться в качестве одного из инструментов для сбора информации и последующего ее использования в борьбе с неугодными и «неблагонадежными», а значит, с их точки зрения, потенциальными недругами государства. Осознаю и то, что события последних лет направлены на создание образа врага в лице тех русских, кто сохраняет и поддерживает связь с Россией. Это выглядит, по крайней мере, странным на фоне современных процессов, когда масса литовских граждан, вне зависимости от национальности, покидают Литву, не разрывая с ней духовных связей. Ради сохранения своей идентичности они создают общины, открывают школы, проводят праздники, готовятся к проведению мероприятий в честь Года литовцев мира и т.д. «Литовец остается литовцем всегда и везде», «Литовская община должна объединять всех литовцев, уберегать их от ассимиляции, укреплять их национальный дух и самосознание…» – это цитаты из Хартии литовцев и Конституции Всемирной общины литовцев, это принципы, которыми должна руководствоваться община литовцев. И это можно только приветствовать!

Аналогично и русские всего мира объединены общими целями и задачами по сохранению своих традиционных ценностей, и, естественно, вне связи с Россией это осуществить невозможно. Любая национальная диаспора не может оторвать себя от «материнского» государства.

Но что литовцу хорошо, для русского — плохо!

В последние годы жизни это в полной мере прочувствовала на себе Оксана, любящая Литву, связанная с ней корнями и работавшая на ее благо. Впрочем, как и подавляющая часть русских, живущих в Литве. Богатство страны, как часто повторяют в предвыборных речах политики, в ее исторически сложившемся национальном разнообразии. И это факт, но выборы – явление периодическое.

Поэтому русофобская вакханалия, как явление, ставшее постоянным, продолжается и не слабеет на протяжении последних лет. Она и сегодня катком проходит по активным русским общественным деятелям. Пример – это обыск у председателя общества «Забытые солдаты»; травля, незаслуженное поливание грязью и оскорбления в социальных сетях в адрес другого нашего активного общественного деятеля с призывами самого радикального характера, вплоть до закрытия всех русских школ. На протяжении последних лет в преддверии ежегодного праздника русской культуры в парке «Вингис» и я, как его организатор, попадаю под шквал унижений и оскорблений со стороны отдельных политиков и подвластных им СМИ. Не сомневаюсь, что и этот год не станет исключением.

Где же «надлежащие меры для защиты лиц, которые могут стать жертвами угроз или актов дискриминации, враждебности или насилия»? Почему законы не стали преградой на пути тех, кто и сегодня продолжает искать свои жертвы на пути построения справедливого, с их точки зрения, общества…

Только при условии главенства законов и установления заслонов на пути тех, кто разжигает национальную рознь в стране, Человек осознает себя главной ценностью для общества и государства. Однако пока эта мысль больше похоже на утопию…

Ольга ГОРШКОВА, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Литвы