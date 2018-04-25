В поисках справедливости

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Прежде всего, хочу поблагодарить министра путей сообщения Рокаса Масюлиса, который вместе с коллегами активно и без страха выносит на суд общественности крупные преступления, совершаемые при разных властях. Это касается Центра регистров, Дирекции автомобильных дорог Литвы, Литовских железных дорог и т. д.

Разворованы сотни миллионов. За последние почти 30 лет через государственные учреждения и предприятия похищено («освоено») столько денег налогоплательщиков и Евросоюза, что довели государство до такого уровня, когда оно в течение многих лет задыхалось. Из Литвы убегали люди, многие вынуждены были заниматься теневой работой, и, что хуже всего для народа, выросло поколение, которое разочаровалось в политиках, бюрократах, директорах и иных почетных господах. Но в этом не надо обвинять озлобленных людей, которые иногда проявляли даже агрессию. Мы сами за столько лет создали монстра «злобы», работая только языками, но не добросовестным, полезным трудом на благо государства. Уже добрых двадцать лет мы живем в условиях негатива. Такими нас сделали воровство, ложь, жадность. Сейчас, хочешь — не хочешь, наконец-то разрушаются коррупционные гнезда корыстолюбцев.

В течение долгих лет работающим нельзя было адекватно увеличивать заработную плату, пенсии, восстанавливая социальную справедливость. Все-таки в настоящее время государство постепенно залечивает раны, начинает восстанавливать справедливость. Но где правосудие в отношении тех людей, которые годами воровали? Где их ответственность? Должны ли они нести ответственность или нет? Недостаточно только раскрыть схемы преступлений, приостановить отмывание денег, коррупцию, поменять руководителей, работников администрации. Народ требует справедливости. Справедливости, которую законно заработали сами жители. Где все эти деньги, где разворованное имущество, где ответственность. В конце концов ведь не курицу украли, а были разворованы миллиарды, и за это никто даже не несет наказания в тюрьме, вместо них сидит укравший курицу.

«Ну, так кого-нибудь посадят один раз или нет?» – вопрошает честно работающая бюрократка в министерстве. Видимо, и у нее, а не только у рядового гражданина лопнуло терпение.

В 2018 г. Сейм усовершенствовал Закон о государственной службе, установив, что государственные служащие должны возместить нанесенный ущерб, но достаточно ли только этого? Сколько преступлений совершили политики, руководители государственных учреждений и предприятий, подделывая документы при публичных закупках, вымывая деньги иным образом? В конце концов, после долгих и затяжных разбирательств их оправдывают, предупреждают или в лучшем случае наказывают символическим штрафом с благословением вернуться на работу, участвовать в политической деятельности и далее создавать условия для воровства. Полное отсутствие ответственности. Как и в магазине: скажем, мелкими буквами записал цены на пачке масла, чтобы покупатели меньше видели, а вы, жители, покупайте какое хотите масло, так и здесь – выполнял требование Главной избирательной комиссии сообщить о наказаниях, а махинации продолжаю делать.

Но, может быть, уже настало время юридической ответственности в нашем правовом государстве? Каждый допустивший многотысячные, миллионные аферы должен за это нести ответственность.

Робертас Шаркницкас, депутат Сейма Литвы