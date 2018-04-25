В Польше более 90% фирм хотят на работу иностранцев

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Руководство 93% польских предприятий хотят трудоустроить иностранцев минимум на девять месяцев. Об этом со ссылкой на Польско-украинскую хозяйственную палату сообщает в четверг, 22 ноября, Польское радио.

Отмечается, что такие результаты были получены в результате опроса, в котором приняли участие 124 фирмы со всей Польши.

«83% анкетируемых фирм решается принять на работу иностранцев из-за нехватки работников с необходимой квалификацией. По поводу сложных процедур, связанных с трудоустройством, 77% фирм не приняли иностранца на работу вовремя, а 29% декларирует потерю поручений или контрактов, вызванную недостатком возможности взять на работу иностранца», — говорится в заявлении.

Как отметил вице-президент Польско-украинской хозяйственной палаты Анджей Дрозд, спецификой Польши является то, что значительная часть польских граждан работает на рынках других стран, и эта тенденция сохранится, а с другой — в Польше работают иностранцы.

Как известно, польские власти встревожены, что после того, как Германия либерализует свой рынок труда для неграждан ЕС, значительная часть украинских заробитчан будет искать работу уже в Германии, а не в Польше.

Почти половина польских компаний сейчас страдают от недостатка работников и трудностей с нахождением новых сотрудников. Таковы данные исследования, обнародованного в августе. Больше всего страдает строительная отрасль, работники которой сейчас ищут трудоустройства в компаниях Германии или Великобритании.

В связи с этим польская строительная компания Budimex, которая нанимает работников с помощью рекрутинговых агентств и объявлений о свободных вакансиях, заявила, что готова заплатить до двух тысяч злотых (примерно 465 евро) каждому, кто поможет найти и нанять работников на определенные позиции.

В частности, заявляется о намерении нанять 110 новых работников к концу 2019 года. Компания преимущественно нанимает польских граждан, однако в последнее время начала принимать на работу и иностранцев, в том числе из Украины. По словам главы Budimex, пока строительная отрасль Польши требует 100 тысяч новых работников, чтобы справиться с количеством запланированных проектов.

korrespondent.net