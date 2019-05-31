В Польше изъяли рекордную партию янтаря

🔊 Воспроизвести

В Польше сотрудники Национальной налоговой администрации (KAS) предотвратили ввоз рекордной партии контрабандного янтаря из Украины черед пункт пропуска Дорогуск. Об этом сообщила Палата налоговой администрации в Люблине.

Отмечается, что гражданин Украины перевозил в грузовике более 400 кг «солнечного камня». Партию предварительно оценили в 8 млн злотых (1,86 млн евро – ред).

Янтарь был упакован в мешки и лежал среди легального товара. Польские таможенники обнаружили крупные и редкие камни янтаря.

Водитель не признался в попытке контрабанды. Украинец настаивал, что ничего не знал о незаконном грузе.

Для сравнения, в течение всего 2018 года польские таможенники изъяли в целом 1236 кг контрабандного янтаря.

korrespondent.net