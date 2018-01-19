В Польше манифестанты закидали красной краской здание правящей партии из-за планов еще больше ужесточить суровый закон об абортах

Участники акции протеста против ужесточения законодательства об абортах в Польше забросали шариками с красной краской штаб-квартиру правящей консервативной партии республики “Закон и справедливость”, сообщает The Washington Post со ссылкой на AP.

По словам представителя местной полиции, в здание партии в центре Варшавы было брошено 11 наполненных краской шариков, но не все они достигли цели. Тем не менее на стенах остались отпечатки. Представитель правительства Польши по вопросам гуманитарной помощи Беата Кемпа заявила, что такие выходки “должны очень сурово наказываться”, передает ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 17 января. В этот день сотни человек, в основном женщины, прошли маршем по Варшаве, призывая смягчить законодательство об абортах. Протесты прошли и в других городах Польши. Участники протестов выступают против планов властей запретить прерывание беременности даже в случае выявления тяжелой патологии у плода.

Польское законодательство в этой сфере и так считается одним из самых строгих в Европе. В частности, беременность разрешается прерывать только по медицинским показаниям, если есть угроза жизни матери или плода, в случаях серьезных патологий плода либо если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, но не позже 12-й недели.

На прошлой неделе сейм Польши направил на рассмотрение в профильную комиссию гражданский законопроект “Останови аборты”, который предусматривает полный запрет на прерывание беременности, даже в случае выявления у плода каких-либо патологий.

Более либеральный гражданский законопроект общественного комитета “Спасем женщин”, который давал женщинам возможность самим принимать решение об аборте до 12-й недели беременности, был отклонен в первом чтении. Он также предусматривал введение сексуального воспитания в школах и расширение доступа к средствам контрацепции. Против смягчения законодательства в этой сфере проголосовали около 30 представителей либеральной оппозиции, отмечает DW.

Ответом на действия парламента стала так называемая женская забастовка (Strajk kobiet, Women’s Strike). Акции протеста прошли в 50 польских городах, в том числе в Кракове, Гданьске, Щецине и Вроцлаве, а также перед посольством Польши в Лондоне, пишет британское издание The Independent. Организаторы марша в Варшаве призывали в Facebook к “феминистской революции”. В стране также прошли акции противников абортов.

Первое обсуждение обоих законопроектов в сейме состоялось еще в сентябре 2016 года. Тогда, помимо запрета на аборты, предлагалось сурово наказывать женщин и врачей, прибегнувших к этому способу избавления от плода, вплоть до уголовного преследования. В результате по стране прокатились массовые манифестации, получившие название “Черный протест”, так как участники акции надевали черную одежду в знак траура по своим репродуктивным правам.

После этого в правительстве Польши заявили, что полного запрета на аборты не будет, а законопроект об уголовном преследовании за прерывание беременности был отклонен по итогам второго чтения. Массовые демонстрации за смягчение законодательства об абортах проходили в Польше и в октябре 2017 года.

Правящая в Польше с 2015 года партия “Закон и справедливость” проводит в целом консервативную семейную политику. Власти страны прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а продажа противозачаточных таблеток разрешена только по рецептам. По данным Федерации в поддержку женщин и планирования семьи, в абортах нередко отказывают даже жертвам изнасилований.

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