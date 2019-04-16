В Польше не хотят переходить на евро

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Присоединение к еврозоне сделает польскую экономику более уязвимой, а цены вырастут, считают в правительстве.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не должна вводить евро, так как «это не в интересах страны». Об этом сообщает Европейская правда.

«Нужно спросить, кому это будет выгодно: Польше или странам, которые сегодня являются крупнейшими бенефициарами общей валюты», — сказал глава правительства.

По словам Моравецкого, присоединение к еврозоне сделает польскую экономику более уязвимой, а цены вырастут.

Напомним, в 2017 году Польша отложила ввод евро на 10 лет. Отмечалос, что присоединение к зоне евро приведет к проблемам с долгами.

korrespondent.net