В Польше обсудили перспективы развития атомной энергетики в Европе

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20-21 ноября в Варшаве (Польша) прошло крупнейшее в Восточной Европе мероприятие в области атомной энергетики «World Nuclear Spotlight Poland». Мероприятие было организовано Всемирной ядерной ассоциацией (WNA) при поддержке Европейского ядерного форума (Foratom) и Министерства энергетики Польши.

«World Nuclear Spotlight Poland» – крупнейшее экспертное и профессиональное мероприятие, в котором приняло участие более 100 участников из США, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Китая, Кореи, Индии и России. С докладами на мероприятии выступили Юзеф Соболевский (директор Департамента ядерной энергии, польское Министерство энергетики), Агнета Ризинг (генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации), Кшиштоф Тхужевски (министр энергетики Польши), Ив Дезбазиеле (генеральный директор FORATOM), заместитель директора Регионального центра «Росатом Восточная Европа» Владимир Горн и другие.

В ходе конференции были обсуждены вопросы о строительстве атомных электростанций в Польше, борьбе с глобальным потеплением, общественной приемлемости атомной энергетики, подготовке кадров для работы на АЭС и другие. Для Польши дискуссия по этой теме является одной из важнейших в области энергетики, поскольку страна приняла решения о развитии атомной энергогенерации в ближайшее время.

В своем выступлении с презентацией «Ядерный путь к низкоуглеводному устойчивому будущему» Владимир Горн отметил, что все больше стран выбирают атомную энергетику как реальную альтернативу иным способам получения электроэнергии. Достижение целей Парижского соглашения по климату о снижении выбросов парниковых газов в атмосферу невозможно без развития безуглеродных источников получения электроэнергии, в том числе и атомных. Если говорить о декарбонизации как о основе будущего энергетической системы, то атомная энергетика является несомненным лидером среди всех источников. Сегодня действующие АЭС ежегодно предотвращают около 1,8 млрд. тонн выбросов CO2. Это большой вклад в усилия по борьбе с изменением климата.

«Строительство атомной станции дает не только положительный экологический эффект, но и дает ощутимый толчок экономическому росту в стране», – отметил Владимир Горн. По его словам, строительство АЭС в стране приводит к новым налоговым поступлениям от местных и иностранных предприятий, работающих на строительстве АЭС, снижается цена на электроэнергию, повышается инвестиционная привлекательность региона.

Все больше стран выбирает именно атомную энергетику в качестве одного из основных источников выработки электроэнергии. Выступая как ответственный поставщик технологий, Росатом предлагает проект атомных станций поколения 3+. Именно сооруженный по этой технологии блок Нововоронежской АЭС назван в числе трех лучших атомных установок мира американским экспертами в журнале «POWER». В 2018г. портфель зарубежных заказов Росатома насчитывает, в разной стадии реализации, 36 энергоблоков, находящихся в 12 странах мира.

Всемирная Ядерная Ассоциация WNA обозначает в своей программе «Гармония», что для решения проблемы энергодефицита и снижения выбросов СО2 необходимо довести долю атомной энергетики в мировом энергобалансе до 25% к 2050 году. Это возможно только при условии ввода не менее 1000 ГВт новых мощностей к этому времени.

Справка.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – российская госкорпорация, один из глобальных технологических лидеров. Росатом занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных проектов (42 энергоблоков в 12 странах: 6 в России и 36 за рубежом); 2 место в мире по запасам урана и 4 место по объему его добычи. Госкорпорация обеспечивает 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации чистой энергии, включая ветроэнергетику. Росатом объединяет свыше 300 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата Делегации со всего мира пришли к соглашению, что для предотвращения необратимых последствий для экологии человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2° C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

Для достижения этой цели участники соглашения обязуются:

принять национальные планы по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и пересматривать их в сторону усиления каждые пять лет;

к 2020 году разработать национальные стратегии перехода на «зеленые» технологии и безуглеродную экономику;

ежегодно выделять в Зеленый климатический фонд $100 млрд. для помощи слаборазвитым и наиболее уязвимым странам. После 2025 года эта сумма должна быть пересмотрена в сторону увеличения «с учетом потребностей и приоритетов развивающихся стран».

Всемирная ядерная ассоциация (WNA) — международная организация по продвижению атомной энергии и поддержки компаний отрасли. Организация была создана в 2001 году. Членами ассоциации являются ведущие компании атомной отрасли: компании ядерно-топливного цикла, производители реакторов, строительные компании, компании по обращению с РАО и ОЯТ, а также генерирующие компании.

Европейский ядерный форум (Foratom) на сегодня представляет собой объединение 16 национальных ядерных форумов европейских стран (Бельгии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Словакии, Словении, Румынии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Федеративной Республики Германии, Швеции, Швейцарии), представляющих интересы более 860 крупных европейских и транснациональных компаний. Сфера деятельности этих компаний — предоставление продукции и услуг в ядерной отрасли, охватывает широкий диапазон – от ядерных реакторов и технологий ядерно-топливного цикла до транспортировки ядерных материалов и обращения с радиоактивными отходами.

Выступление министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевски.