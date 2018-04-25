В Польше премьер Литвы осмотрел Вавель и почтил память Л. Качиньского

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду прибыл в Польшу, где примет участие в экономическом форуме в Крынице.

По пути на форум премьер Литвы завернул в Краков, где осмотрел резиденцию Великих князей Литовских и королей Польши Вавель и почтил память погибшего польского президента Леха Качиньского.

Литовская делегация возложила венок на могилу Л. Качиньского и его супруги в Вавельском кафедральном соборе.

Президент Польши Л. Качиньский погиб 10 апреля 2010 года, когда под Смоленском разбился его самолет. Погибли все 96 пассажиров самолета — президент, другие высокопоставленные польские политики, военачальники, представители органов государственной власти, духовенства.

Л. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катыни, где захоронены расстрелянные в 1940 году НКВД СССР польские военные.

В среду С. Сквярнялис также примет участие в экономическом форуме в Крынице. Здесь намечены встречи С. Сквярнялиса с главой правительства Польши Матеушем Моравецким, председателем правления польского нефтеконферна Orlen Даниэлем Обайтеком.

По словам С. Сквярнялиса, с польским коллегой планируется обсудить европейскую повестку дня, будущую финансовую перспективу Евросоюза (ЕС), стратегические проекты в области транспорта, вопросы образования.

Премьер говорил BNS, что обязательно будет говорить с премьером Польши в Крынице о создании центра литовской культуры и образования, а также детского сада в Сувалках. Создать такой центр и детский сад просят литовцы Сувалок.

Экономический форум в Крынице проводится уже третье десятилетие. Он неофициально называется Давосом Восточной Европы, в начале сентября сюда ежегодно съезжаются лидеры политики и бизнеса Восточной и Центральной Европы.

BNS