В Польше увеличили штраф за выгул собак без намордника

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С 22 ноября в Польше вступает в силу поправка к закону, которая вводит суровое наказание за выгул собаки без поводка и намордника. Об этом «Калининград без границ» рассказали в Польском культурном центре в Калининграде.

Теперь за несоблюдение правил выгула можно заплатить до 5 тысяч злотых штрафа. Последние месяцы было много сообщений о детях, которых покусали агрессивные собаки. Общей чертой в этих случаях был свободный выгул животных, отсутствие внимания владельцев.

Пересмотренный кодекс значительно усугубляет штрафы за такую халатность. До ужесточения наказания владелец мог заплатить штраф — 250 злотых. Теперь штраф может составить до 5 тысяч золотых, если собака относится к особенно агрессивным видам. Кроме того, владельцу животного может угрожать даже тюремное заключение.

Кроме того, владельцы, которые натравляют собак на других людей или намеренно приводят животное к агрессии, будут платить более высокие штрафы.

freekaliningrad.ru