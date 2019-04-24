В Польше ввели 13 пенсию

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон Пенсия плюс, в соответствии с которым с мая польские пенсионеры получат, 13 пенсию в размере 206,5 евро. Об этом во вторник, 23 апреля сообщило Радио Польша.

Согласно информации издания, во время подписания документа, президент Польши Анджей Дуда отметил, что утверждение законопроекта является для него «моментом большой радости и удовлетворения».

По его словам, закон является еще одним элементом государственной политики, «ориентированной на просоциальную деятельность».

Получатели пособия «на руки» получат 888 злотых и 25 грошей (206,5 евро). Выплаты должны начаться в мае.

Ранее сообщалось,что Варшава хочет получить от Берлина 900 миллиардов долларов за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

BNS