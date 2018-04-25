В Польше заявили, что не будут подписывать миграционный пакт ООН

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не будет подписывать миграционный пакт ООН. Об этом он сказал во вторник, 20 ноября, в эфире Польского радио.

«Да, мы считаем, что это не является хорошим решением», — сказал Блащак, отвечая на вопрос, подпишет ли Польша миграционный пакт.

«Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот — это только усилит кризис и его последствия», — заявил он.

Напомним, в 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Ранее Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. До этого от участия отказаалась Болгария, США, Венгрии и Австрия.

korrespondent.net

Photo by Contando Estrelas on Foter.com / CC BY-SA