В помощь фермерам

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Малые фермерские хозяйства смогут подать заявку на финансовую помощь от ЕС в размере до 15 тысяч евро, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Европейский союз для реализации бизнес-плана в рамках Программы развития сельских районов Литвы на 2014-2020 годы выделил республике 10 млн евро. Заявки будут приниматься с 1 марта.

Поддержка будет предоставляться физическим лицам, которые зарегистрировали малое фермерское хозяйство на свое имя. Финансируются мелкие хозяйства, чей экономический размер владений, выраженный в стандартной стоимости продукции, составляет от 4000 до 7999 евро.

Самая большая сумма выплаты на осуществление бизнес-плана — 15 тыс. евро. Получатель помощи должен принять на себя обязательства надлежащим образом претворить бизнес-план: выполнить все инвестиции, предусмотренные в бизнес-плане, экономический размер владений, выраженный в стандартной стоимости продукции, увеличить не менее чем на 20 процентов, а также осуществлять прибыльную экономическую деятельность.

Пособие выплачивается двумя частями: первая часть в размере 80 процентов — после принятия решения о предоставлении помощи, а остальная часть — 20 процентов — выплачивается, если бизнес-план реализован надлежащим образом.

В этом году появились нововведения. Помощь выделяется в том случае, если запланированные расходы необходимы для реализации плана и осуществления фермерской деятельности и не могут быть меньше, чем размер требуемых выплат.

Больше не требуется предоставления коммерческих предложений для обоснования финансовых расходов. Кроме того, больше нет необходимости страховать активы, приобретенные за счет средств поддержки. Период контроля проекта также был отменен.

В сентябре прошлого года Национальное платежное агентство при Министерстве сельского хозяйства Литвы выделило на помощь малому бизнесу более 3,8 миллиона евро.

В течение трех летних месяцев мелкие фермеры подали более 30 заявок на поддержку. Общая запрашиваемая сумма составила 2,7 миллиона евро. Наибольшее количество заявок было подано для разработки альтернативных видов фермерской деятельности, причем достаточно большое количество предложений поступило из секторов растениеводства и животноводства. Наибольшее количество заявок на поддержку было подано физическими лицами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ