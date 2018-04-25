В понедельник в Литве в ДТП пострадали 24 человека, зарегистрированы 119 аварий

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В понедельник на дорогах Литвы пострадали 24 человека, было зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщила служба Автодорожной полиции.

Неделю назад число пострадавших в ДТП было вполовину меньше – 15, а за сутки были зарегистрированы 64 технических происшествия.

По сообщению полиции, в этот понедельник движение осложнялось плохими погодными условиями.

На скользкой дороге по причине потери контроля над автомобилем произошли три лобовых столкновения, еще три автомобиля съехали с дороги.

Среди технических ДТП, по данным полиции, больше всего было столкновений на перекрестках, а также 27 съездов с дорожного полотна, 19 автомобилей врезались в препятствия, пять перевернулись, произошло семь столкновений с дикими животными.

Наиболее аварийное время суток, в которое произошло больше всего ДТП в понедельник было между 8 и 9 часами утра и в конце рабочего дня между 15 и 19 часами.

Служба дорожной полиции Литвы предупреждает, что по причине осадков, ветра и неблагоприятных погодных условий могут возникать опасные ситуации, поэтому водителей просят выбирать безопасную скорость движения, осуществлять маневры с осторожностью и вниманием, чтобы в любой момент контролировать транспортное средство.

Во вторник, по данным полиции, в связи со снегопадом есть скользкие участники дорог.

BNS