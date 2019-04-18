В Португалии АЗС закрываются из-за нехватки бензина

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Из-за забастовки водителей бензовозов в стране заканчивается топливо, аэропорты предупреждают об изменениях в расписании полетов.

На части автозаправок в Португалии из-за забастовки водителей бензовозов заканчивается топливо. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает Associated Press.

Сообщения о забастовке привели к тому, что многие автомобилисты поехали на заправки, чтобы успеть запастись бензином. В результате сотни заправок в Португалии в среду закрыты, а возле открытых стоят длинные очереди.

О возможных изменениях в расписании рейсов сообщили аэропорты Лиссабона и Фару.

«В связи с национальной забастовкой поставки авиационного топлива были прерваны, что может привести к изменениям в расписании полетов», — говорится на сайте аэропортов.

По данным СМИ, во вторник вечером власти Португалии объявили об энергетическом кризисе в стране. Тогда же стали поступать сообщения о нехватке топлива в двух аэропортах.

В Португалии бастуют порядка 800 водителей бензовозов. Они требуют от властей повышения зарплат и сокращения рабочего времени. Во вторник между профсоюзом и работодателями прошла встреча, закончившаяся безрезультатно.

Власти Португалии потребовали от водителей бензовозов продолжить поставлять топливо в аэропорты, больницы и экстренные службы, а также доставлять 30% от дневной нормы поставок топлива на заправки Лиссабона и Порту.