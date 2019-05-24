В Португалии нет специальности по неотложной медицинской помощи

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Португалия — одна из четырех европейских стран, где еще нет специальности по экстренной и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство новостей LUSA, Ordem dos Médicos (Орден врачей) работает над ее созданием. Ordem dos Médicos обладает компетенцией определять и создавать новые медицинские специальности.

Более 80 стран мира уже создали специальность по экстренной и неотложной медицине, 27 из них — в Европе. Европейское общество экстренной медицины утверждает, что специализация и хорошо организованная система «способны увеличить выживаемость и уменьшить инвалидность после любой неотложной медицинской ситуации».

В настоящее время в Португалии имеется специальность по неотложной медицинской помощи, к которой может обратиться любой врач, но нет особо выделенной специальности, которая включает скорую и неотложную медицинскую помощь.

Представители Ordem dos Médicos считают, что создание специальности по неотложной помощи не решает «серьезных проблем служб экстренной помощи с плохими условиями труда, нехваткой человеческих ресурсов и слишком большим наплывом больных».