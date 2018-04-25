В Португалии умер российский гитарист Андрей Сучилин, которого сняли с рейса из-за болезни

В Португалии в больнице скончался российский гитарист Андрей Сучилин. Об этом на странице музыканта в Facebook сообщила его жена Лидия Тихонович.

Ранее СМИ писали, что Сучилина в конце мая сняли с рейса из-за исходящего от него сильного неприятного запаха, который был вызван инфекционным заболеванием.

Сообщалось, что лайнер Амстердам — Гран-Канария авиакомпании KLM совершил экстренную посадку в португальском городе Фару из-за «невыносимого запаха» от одного из пассажиров. Летевшие тем же рейсом люди, почувствовав тошноту, потребовали от экипажа выдворить мужчину из самолета.

Сучилин в соцсети позже пояснил, что он «отловил заболевание, которое (молчим как и почему) делает человека весьма вонючим». Как стало известно, из-за неправильного первоначального диагноза, поставленного в Испании, состояние музыканта ухудшилось. В сообщении говорилось, что гитарист оказался в Португалии без денег, поддержки консульства РФ и медицинской помощи.

В свою очередь находившаяся вместе с мужем Лидия Тихонович рассказала, что возникли проблемы со страховкой, которую они купили у Ингосстраха. Жена гитариста попросила знакомых помочь им деньгами. В итоге Андрей Сучилин был госпитализирован в португальскую больницу. У него диагностировали некроз тканей, была сделана операция. Музыкант пошел на поправку, но затем его состояние снова ухудшилось.

Врачи провели повторную операцию, продолжали диализ, пытались победить инфекцию антибиотиками, но состояние Андрея Сучилина оставалось критическим, сообщает «Комсомольская правда». «Инфекция не остановлена. Не справляются сердце, легкие и почки. Врачи продолжают бороться», — писала жена музыканта в минувшие выходные. Все это время Сучилин находился в медицинской коме в реанимации. Он скончался в понедельник, 25 июня.

Андрея Сучилина СМИ называют одним из лучших рок-гитаристов России. В 1981 году он основал группу «До мажор», был одним из создателей Московской рок-лаборатории. До последнего времени он давал концерты, гастролировал, занимался звукорежиссурой, писал аранжировки и музыку к спектаклям.

Сучилин также работал в журнале «Филантроп», а с декабря 2017 года занимал должность регионального редактора в Агентстве социальной информации. Тело музыканта будет доставлено на родину, его похоронят в России.

NEWSru.com