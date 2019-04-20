В Португалии забастовка водителей может парализовать аэропорты

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Аэропорты Лиссабона и Фару сообщили о возможной критической ситуации из-за нехватки топлива. Прекращение поставок горючего может привести к «нарушению обслуживания».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Lusa, по словам представителей аэропортов, из-за забастовки, которую проводят водители-перевозчики опасных грузов, организованной профсоюзом (Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas), в ближайшее время могут начаться сбои в работе. Какие именно, не уточняется. Забастовка проводится со вчерашнего дня. По данным профсоюза, в ней участвует 100 процентов водителей.