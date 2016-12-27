В Посольстве Республики Беларусь в Литве приспущен государственный флаг

В Посольстве Республики Беларусь в Литовской Республике приспущен государственный флаг в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой

«С болью и печалью мы приняли горестное известие о гибели самолета, на борту которого находились видные российские представители искусства, мужественные военнослужащие, самоотверженные общественные деятели и благотворители.

Нам сложно поверить, что этот мир покинули чистые сердца тех, кто не жалел себя ради помощи нуждающимся в ней, кто верил в силу музыки, а не в силу орудий, и что произошло это в дни, наполненные для миллионов людей по всему свету ожиданием чуда и искренней верой в лучшее…

Трагедии, подобные этой, оставляют глубокие раны в сердцах не только у родственников и друзей погибших, но и у всех, кому знакомо чувство сострадания.

Посольство Беларуси в Литве выражает искренние соболезнования всем гражданам России и слова поддержки семьям, которых постигла участь невосполнимой утраты».

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Метки: авиакатастрофа, Посольство Республики Беларусь, соболезнования