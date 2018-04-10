В посольстве РФ назвали “крайне неубедительными” данные о перехвате сообщения про загадочную посылку из Сирии в день отравления Скрипалей

Распространенная накануне информация британских СМИ о якобы перехваченном аналитиками Королевских ВВС в день отравления Сергея и Юлии Скрипалей подозрительном сообщении из Сирии в Россию “выглядит крайне неубедительно”. Об этом заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

“Репортажи о том, что 3-го и 4 марта базирующиеся на Кипре “аналитики ВВС Великобритании” перехватили некие сообщения, содержащие фразы “Посылка доставлена” и “Два человека успешно выехали”, выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с “делом Скрипалей”, – сказал пресс-секретарь в комментарии РИА “Новости”.

Собеседник отметил, что британская позиция “основана исключительно на предположениях”. “Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию”, – добавил он.

8 апреля газета Sunday Express сообщила, что вскоре после отравления 4 марта в Солсбери экс-сотрудника ГРУ и его дочери нервно-паралитическим газом британские ВВС перехватили на юге Кипра два сообщения, предположительно российского происхождения. Одно из них было отправлено 4 марта из Сирии “официальному лицу” в Москве. В нем содержалась фраза “Посылка доставлена” и говорилось также, что двое лиц “совершили успешный выход”. “Увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем ранее и не было принято всерьез”, – говорилось в статье.

По данным источников The Times, произведенное в России отравляющее вещество “Новичок”, использованное при атаке на Скрипалей, было превращено в медленнодействующий гель, который давал злоумышленнику время, чтобы сбежать с места преступления.

Посольство: переселение Скрипалей из Британии можно рассматривать как похищение граждан РФ

Переселение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из Великобритании можно будет рассматривать как похищение граждан РФ. Об этом вечером 9 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Так он прокомментировал информацию газеты Sunday Times о том, что сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 обсудили со своими коллегами из ЦРУ вопрос о переселении Скрипалей из Соединенного Королевства в одну из четырех стран – США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, чтобы уберечь их от новых покушений на их жизнь, а также о том, что, вероятнее всего, им теперь будет предложена возможность жить в Соединенных Штатах под новыми именами.

“В случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена. В свою очередь, в условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан Российской Федерации или по крайней мере как их изоляцию”, – пояснил дипломат. “Такое переселение, – добавил он, – стало бы еще одним грубым нарушением международного права” (цитата по ТАСС).

Дипломат назвал “абсурдным и неправдоподобным” объяснение причин отказа в выдаче британской визы двоюродной сестре Юлии Скрипаль – Виктории, намеревавшейся навестить своих родственников в Великобритании. Ее заподозрили в связи с российскими спецслужбами.

Представитель посольства также заявил, что снос дома Скрипалей в Солсбери надо рассматривать как попытку уничтожить улики. Накануне в британских СМИ появилась информация, что в британском городке планируется снести дом Скрипаля и два кафе, где экс-шпион был с дочерью в день покушения.

Напомним, что 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия уже более месяца находятся в больнице Солсбери после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме – были прогнозы, что они не выживут. Однако в конце марта Юлия пришла в сознание и начала разговаривать. В конце прошлой недели врачи Salisbury District Hospital сообщили, что пошел на поправку и ее отец.

NEWSru.com

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