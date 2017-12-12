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В повестке работы правящих не видно целенаправленных решений – президент Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 12, 13:00   |   Комментариев: 4

За первый год работы новой власти в Литве не видно целенаправленных решений, а реформы заменяются малозначительными решениями, заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью газете Lietuvos zinios.

“Люди связывали с новым правящим большинством надежды на большие перемены и лучшую жизнь, предоставляя этой коалиции большой кредит доверия. Однако первый год правления Литовского союза крестьян и зеленых знаменует неопределенность, потухающие ожидания людей и растраченное доверие. Время выполнять данные обещания, однако и через год в политической повестки, которая долгое время носила вегетативный характер, не видно целенаправленных перемен. Реформы заменяются малозначительными решениями по поводу зданий, штатных единиц, времени труда или домашней работы школьников”, – отметила глава государства.

По ее словам, уже стали проявляться и “серьезные управленческие ошибки, когда институционная память разрушается, а ничего нового не создается”.

“В большинстве областей ведется работа с временными руководителями, они начинают казаться как вырытые котлованы на стройплощадке – одни видения и добрые намерения, а четкого решения о том, что, почему и как будет строиться, нет”, – сказал президент в интервью, опубликованном во вторник.

Президент отметила, что видит и ценностную непоследовательность, когда большинству, борющемуся с коррупцией, не хватило воли преградить лазейки для коррупции во внутренних сделках местного самоуправления и дать принципиальную оценку аспектам деятельности члена сейма Артураса Сарджюса.

С другой стороны, глава государства подчеркнула, что проект бюджета следующего года отражает основные приоритеты страны, правящие соблюдают стратегические и долгосрочные обязательства в оборонной, финансовой сферах.

В среду исполняется ровно год с начала работы правительства Саулюса Сквярнялиса, делегированного “аграриями”.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017-12-12 at 14:43

    Моё мнение не совпадает.Понятно.

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017-12-12 at 14:40

    .Проводить такие работы по силам команде совсем другого уровня.

  3. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017-12-12 at 14:39

    Может ли группа чиновников,у которых нет никакой высокой идеи,которые пробились наверх по служебной лестнице за счёт того,что выполняли правила системы,т.е.”заносили” и “пилили”(естественно, не с кем попало,а с кем положено),замахнуться на такую задачу?Представьте группу бюрократов,не способных мыслить дальше экономики.Они не объединены идеей.Это не железная команда,это неустойчивая группа мастеров аппаратных игр,подставляющих друг друга,,не верящих друг другу до конца,готовых в любой момент переметнуться туда,где выгоднее,особенно где жареным запахнет.Проводить такие работы по силам…

  4. (88.118.135.234) v пишет:
    2017-12-12 at 13:32

    В повестке работы правящих не видно целенаправленных решений – президент Литвы? а в высказываниях и критике правительства у президента нет конкретики. Можно напечатать статью о конкретных предложениях президента по улучшению жизни жителей Литвы и тогда все поймут,что президент отстаивает интересы жителей Литвы, а то всех учим,всем помогае, ав своем доме ничего не видим и ничего не слышим или как






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