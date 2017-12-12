За первый год работы новой власти в Литве не видно целенаправленных решений, а реформы заменяются малозначительными решениями, заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью газете Lietuvos zinios.
“Люди связывали с новым правящим большинством надежды на большие перемены и лучшую жизнь, предоставляя этой коалиции большой кредит доверия. Однако первый год правления Литовского союза крестьян и зеленых знаменует неопределенность, потухающие ожидания людей и растраченное доверие. Время выполнять данные обещания, однако и через год в политической повестки, которая долгое время носила вегетативный характер, не видно целенаправленных перемен. Реформы заменяются малозначительными решениями по поводу зданий, штатных единиц, времени труда или домашней работы школьников”, – отметила глава государства.
По ее словам, уже стали проявляться и “серьезные управленческие ошибки, когда институционная память разрушается, а ничего нового не создается”.
“В большинстве областей ведется работа с временными руководителями, они начинают казаться как вырытые котлованы на стройплощадке – одни видения и добрые намерения, а четкого решения о том, что, почему и как будет строиться, нет”, – сказал президент в интервью, опубликованном во вторник.
Президент отметила, что видит и ценностную непоследовательность, когда большинству, борющемуся с коррупцией, не хватило воли преградить лазейки для коррупции во внутренних сделках местного самоуправления и дать принципиальную оценку аспектам деятельности члена сейма Артураса Сарджюса.
С другой стороны, глава государства подчеркнула, что проект бюджета следующего года отражает основные приоритеты страны, правящие соблюдают стратегические и долгосрочные обязательства в оборонной, финансовой сферах.
В среду исполняется ровно год с начала работы правительства Саулюса Сквярнялиса, делегированного “аграриями”.
Метки: Литва
Моё мнение не совпадает.Понятно.
.Проводить такие работы по силам команде совсем другого уровня.
Может ли группа чиновников,у которых нет никакой высокой идеи,которые пробились наверх по служебной лестнице за счёт того,что выполняли правила системы,т.е.”заносили” и “пилили”(естественно, не с кем попало,а с кем положено),замахнуться на такую задачу?Представьте группу бюрократов,не способных мыслить дальше экономики.Они не объединены идеей.Это не железная команда,это неустойчивая группа мастеров аппаратных игр,подставляющих друг друга,,не верящих друг другу до конца,готовых в любой момент переметнуться туда,где выгоднее,особенно где жареным запахнет.Проводить такие работы по силам…
В повестке работы правящих не видно целенаправленных решений – президент Литвы? а в высказываниях и критике правительства у президента нет конкретики. Можно напечатать статью о конкретных предложениях президента по улучшению жизни жителей Литвы и тогда все поймут,что президент отстаивает интересы жителей Литвы, а то всех учим,всем помогае, ав своем доме ничего не видим и ничего не слышим или как