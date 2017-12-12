В повестке работы правящих не видно целенаправленных решений – президент Литвы

За первый год работы новой власти в Литве не видно целенаправленных решений, а реформы заменяются малозначительными решениями, заявила президент страны Даля Грибаускайте в интервью газете Lietuvos zinios.

“Люди связывали с новым правящим большинством надежды на большие перемены и лучшую жизнь, предоставляя этой коалиции большой кредит доверия. Однако первый год правления Литовского союза крестьян и зеленых знаменует неопределенность, потухающие ожидания людей и растраченное доверие. Время выполнять данные обещания, однако и через год в политической повестки, которая долгое время носила вегетативный характер, не видно целенаправленных перемен. Реформы заменяются малозначительными решениями по поводу зданий, штатных единиц, времени труда или домашней работы школьников”, – отметила глава государства.

По ее словам, уже стали проявляться и “серьезные управленческие ошибки, когда институционная память разрушается, а ничего нового не создается”.

“В большинстве областей ведется работа с временными руководителями, они начинают казаться как вырытые котлованы на стройплощадке – одни видения и добрые намерения, а четкого решения о том, что, почему и как будет строиться, нет”, – сказал президент в интервью, опубликованном во вторник.

Президент отметила, что видит и ценностную непоследовательность, когда большинству, борющемуся с коррупцией, не хватило воли преградить лазейки для коррупции во внутренних сделках местного самоуправления и дать принципиальную оценку аспектам деятельности члена сейма Артураса Сарджюса.

С другой стороны, глава государства подчеркнула, что проект бюджета следующего года отражает основные приоритеты страны, правящие соблюдают стратегические и долгосрочные обязательства в оборонной, финансовой сферах.

В среду исполняется ровно год с начала работы правительства Саулюса Сквярнялиса, делегированного “аграриями”.

BNS

Метки: Литва