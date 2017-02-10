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В поздравлении Д. Трампа Литве – внимание к Украине, расходам на оборону и борьбе с ИГ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 10, 12:00   |   Комментариев: 5

Президент США Дональд Трамп поздравил Литву с наступающим праздником восстановления государства и поблагодарил за помощь Украине, а также похвалил за увеличение расходов на оборону.

В адресованном президенту Дале Грибаускайте письме Д. Трамп назвал Литву “лидером в деле поощрения демократии и укрепления трансатлантического сообщества”.

“Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации энергоисточников способствуют достижению нашей общей цели – повышения безопасности в Европе и в регионе”, – говорится в письме президента США.

В поздравлении, присланном накануне 16 февраля, президент Америки хвалит Литву за увеличение финансирования оборонной сферы.

“Литва является союзником по НАТО, которого ценят, который показывает пример через ваше обязательство перед нашей общей обороной – это доказывает рост ваших расходов на оборону с целью довести их до договоренного в НАТО уровня”, – пишет Д. Трамп.

Д. Трамп не раз резко критиковал союзников по НАТО в Европе за недостаточное финансирование обороны. Литва заметно увеличила свой оборонный бюджет после предпринятой Россией аннексии Крыма. Довести расходы на оборону до уровня в 2% валового внутренного продукта, договоренного в НАТО, литовское правительство обещает в 2018 году.

В своем письме Д. Трамп также обратил внимание на помощь Литвы в Афганистане и в борьбе с группировкой “Исламское государство”.

“Вклад Литвы в Афганистане и в борьбе с ИГИЛ продолжает демонстрировать обязательство по достижению глобальной безопасности”, – отмечает Д. Трамп.

В операции под командованием НАТО в Афганистане участвует 21 литовский военный, в операции в Ираке – шесть литовских военных инструкторов.

16 февраля Литва будет отмечать 99-летие восстановления государства.

BNS

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Комментарии читателей (5)
  1. (78.158.2.140) Мнение пишет:
    2017 02 10 at 14:39

    Вся беда Литвы – в недостатках избирательного права: у избирателей нет ни возможности голосовать против всех, ни права отзывать депутатов, манкирующих как своими депутатскими обязанностями, так и своими предвыборными обещаниями. В результате во власть идут с популистскими лозунгами, а потом банально гребут деньгу под себя. Народ? Да, кто это?

  2. (78.158.2.140) Да-а пишет:
    2017 02 10 at 14:29

    Американцам помогаем, а своя страна нищает. Браво, г-жа Президентша.

  3. (78.158.2.140) Кстати пишет:
    2017 02 10 at 14:19

    Жаль, что Трамп поддерживает держиморду Потрошенко.

  4. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 10 at 12:34

    Теперь надо направить на Украину и тогда ДНР иЛНР можно брать с бою.

  5. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 10 at 12:32

    21 военнослужащий-это круто,можно переломить хребет ИГилу,к маме не ходи.






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