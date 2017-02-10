В поздравлении Д. Трампа Литве – внимание к Украине, расходам на оборону и борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп поздравил Литву с наступающим праздником восстановления государства и поблагодарил за помощь Украине, а также похвалил за увеличение расходов на оборону.

В адресованном президенту Дале Грибаускайте письме Д. Трамп назвал Литву “лидером в деле поощрения демократии и укрепления трансатлантического сообщества”.

“Ваша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилия по диверсификации энергоисточников способствуют достижению нашей общей цели – повышения безопасности в Европе и в регионе”, – говорится в письме президента США.

В поздравлении, присланном накануне 16 февраля, президент Америки хвалит Литву за увеличение финансирования оборонной сферы.

“Литва является союзником по НАТО, которого ценят, который показывает пример через ваше обязательство перед нашей общей обороной – это доказывает рост ваших расходов на оборону с целью довести их до договоренного в НАТО уровня”, – пишет Д. Трамп.

Д. Трамп не раз резко критиковал союзников по НАТО в Европе за недостаточное финансирование обороны. Литва заметно увеличила свой оборонный бюджет после предпринятой Россией аннексии Крыма. Довести расходы на оборону до уровня в 2% валового внутренного продукта, договоренного в НАТО, литовское правительство обещает в 2018 году.

В своем письме Д. Трамп также обратил внимание на помощь Литвы в Афганистане и в борьбе с группировкой “Исламское государство”.

“Вклад Литвы в Афганистане и в борьбе с ИГИЛ продолжает демонстрировать обязательство по достижению глобальной безопасности”, – отмечает Д. Трамп.

В операции под командованием НАТО в Афганистане участвует 21 литовский военный, в операции в Ираке – шесть литовских военных инструкторов.

16 февраля Литва будет отмечать 99-летие восстановления государства.

BNS

Метки: Дональд Трамп, Литва, Оборона, расходы, Украина