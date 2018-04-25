В Праге усилят меры безопасности на рождественские праздники

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В период Адвента и рождественских праздников в Праге установят специальные барьеры для обеспечения безопасности людей. Аналогичные сооружения устанавливали и в предыдущие годы.

Уже с этой субботы на улицах усилится контроль порядка. Следить за безопасностью в предпраздничный период будут сотни вооруженных полицейских каждый день. Об этом на пресс-конференции сообщили министр внутренних дел ЧР Ян Гамачек и заместитель президента полиции Мартин Вондрашек.

По словам Гамачека, секретные службы сообщили, что не располагают какой-либо информацией о том, что Чехии грозит теракт. Тем не менее, полиция приняла решение защитить безопасность с помощью барьерных ограничений, препятствующих въезду автотранспорта в места высокой концентрации людей.

Повышенные меры безопасности будут приняты в субботу, 1 декабря, и отменены 9 января 2019 года. Они будут касаться отдельных мест и акций по всей Чехии, а также всех мест с высокой загрузкой: рождественских ярмарок, концертов, аэропортов, вокзалов и метро.

Также полиция предупредила, что перед Рождеством в Праге повышается число карманных краж, возрастает интернет-мошенничество, чаще обманывают пенсионеров.

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