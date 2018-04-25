В. Пранцкетис попробует стать кандидатом «аграриев» на президентских выборах

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Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис попытается стать кандидатом правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» на президентских выборах.

Кандидат «аграриев» будет утвержден в субботу, на партийном съезде. На этот пост также претендует премьер Саулюс Сквярнялис, выдвинутый большинством отделений партий.

Между тем, В. Пранцкетиса выдвинули два отделения – Каунасского района и Зарасай.

«Председатель сейма не отзовет свою кандидатуру и позволит съезду тайным голосованием решить, кто будет делегирован для участия в президентских выборах», – сказала BNS в среду представитель по связям с общественностью списке Кролина Фроловене.

О поддержке двух отделений, выдвигающих В. Пранцкетиса, сообщил портал delfi.lt.

BNS