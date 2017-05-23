В. Пранцкетис представил в сейме план Университета Витаутаса Великого стать национальным

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис выдвинул инициативу по реформе высшего образования – во вторник представил второй по численности в парламенте оппозиционной фракции консерваторов планы Университета Витаутаса Великого (УВВ) присоединить к себе другие университеты и стать национальным.

“Результат такой – УВВ выступил с инициативой стать национальным университетом, более двух лет назад начал объединение с Литовским эдукологическим университетом (ЛЭУ), к этой инициативе некоторое время спустя присоединился Университет Александраса Стульгинскаса (УАС), УВВ – их “зонтичный” университет, мог бы быть национальным”, – сказал В.Пранцкетис, подчеркнув, что “это была бы инициатива снизу, а не насильственным образом, по указанию сверху”.

В. Пранцкетис признал, что такое объединение университетов будет противоречить представленному правительством плану, однако подчеркнул стремление самих университетов к объединению.

В. Пранцкетис представил консерваторам план университетов по объединению после состоявшихся на прошлой неделе встреч с представителями этих университетов. О планах объединения председателю парламента рассказали представители УВВ и УАС. УВВ также объявил, что в ближайшие недели планируется завершить переговоры об интеграции с Литовским университетом спорта (ЛУС). Некоторое время назад УВВ договорился об объединении с ЛЭУ.

В соответствии с предлагаемым кабмином планом реорганизации вузов, в Каунасе должны быть объединены не только УВВ, ЛУС, УАС и ЛЭУ, но и Каунасский технологический университет.

Правительство подготовило план реорганизации сферы высшего образования, по которому в Вильнюсе и Каунасе должно будет действовать по университету международного уровня, еще два технологических университета предлагается оставить в Вильнюсе и Клайпеде. В качестве специализированных академий должны будут действовать находящийся в Каунасе Литовский университет наук о здоровье, объединение действующих сейчас художественных академий – Вильнюсской художественной академии и Литовской академии музыки и театра. Университет Миколаса Рёмериса и Шяуляйский университет планируется присоединить к Вильнюсскому университету.

BNS

Метки: Викторас Пранцкетис, Литва, реформа высшего образования