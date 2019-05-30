В. Пранцкетис удивлен, что на переговорах о коалиции – пост спикера сейма

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Глава литовского парламента, представитель «аграриев» Викторас Пранцкетис удивлен заявлениям руководителя партии Рамунаса Карбаускиса о том, что на переговоры о коалиции вынесен и пост спикера сейма.

По словам В. Пранцкетиса, глава парламента, по уставу сейма, избирается на четыре года. С должности его можно сместить только по причине недоверия. Сам же он не намерен покидать этот пост.

«Это уставная должность, и эта должность избираемая сеймом. В начале она может быть объектом переговоров. Такой период переговоров был в начале собравшегося сейма в 2016 году, » – сказал в четверг журналистам В. Пранцкетис.

«В уставе также указывается, что председатель сейма избирается сроком на четыре года. Спикер может быть отправлен в отставку лишь в том случае, если не менее, чем 71 депутат проголосуют за его отставку», – сказал В. Пранцкетис.

Глава Литовского союза крестьян и «зеленых» («аграриев») Рамунас Карбаускис и выдвинутый этой партией премьер Саулюс Сквярнялис говорят, что на начавшихся переговорах о правящей коалиции обсуждаются все позиции – и премьера, и спикера сейма.

«По все позициям, которые являются политическими, ведутся переговоры», – сказал Р. Карбаусис журналистам в четверг.

В. Пранцкетис утверждает, что покинет пост, если только ему будет выражено недоверие тайным голосованием. Сам он уходить в отставку не намерен.

«Этот пост должен принадлежать крупнейшей фракции, и это вполне естественно. Я состою в этой партии. Можно отставку инициировать. Я не раз говорил, что если в моей работе что-то не так, тогда должны быть претензии к моей работе. И только в этом случае инициируется недоверие», – сказал спикер.

После президентских выборов «аграрии» заявили, что начинают переговоры о расширенной правящей коалиции. Социал-трудовики, партия «Порядок и справедливость» во вторник сообщили об остановке действовавших до сих пор коалиционных соглашений с «аграриями».

BNS

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