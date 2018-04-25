В Правенишской тюрьме состоялся «праздник», во время которого унижали заключенных

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Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс во вторник заявил, что получил информацию о том, что на минувшей неделе в Правенишской исправительной колонии состоялся традиционный «Праздник моря» заключенных, во время которого унижали недавно прибывших в тюрьму.

«Сегодня мы получили очень серьезную информацию, как от Криминальной разведки, так и из других источников, о том, что «Праздник моря» все же состоялся, и что заключенных жестоко унижали», — сказал BNS министр.

Еще на проведенной во вторник утром пресс-конференции министр и глава Правенишской исправительной колонии поясняли, что удалось предотвратить незаконное «посвящение в заключенные», благодаря полученной накануне информации из СМИ.

По словам Э. Янкявичюса, министерство юстиции располагает видеозаписью происходившего.

Он отметил, что сотрудники Департамента по делам тюрем в связи с инцидентом начали досудебное расследование.

«Если подтвердится, что запись подлинная, то, как осужденные, так и надзиратели, а также руководство колонии не смогут избежать ответственности», — сказал он.

BNS