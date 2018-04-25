В правительстве Британии требуют отсрочки Brexit и отставки Мэй

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В правительстве Великобритании трое министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение с ЕС в ближайшие дни. Об этом сообщает BBC.

Министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд, лорд-канцлер и министр юстиции Дэвид Гок, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк впервые публично высказались за отсрочку выхода из ЕС.

Они подчеркнули, что время истекает и выразили надежду на прорыв в ближайшие дни. В случае, если прорыва не произойдет, министры выразили готовность бросить вызов премьеру Терезе Мэй и проголосовать за отсрочку Brexit.

Старшие министры Кабинета министров Великобритании хотят, чтобы премьер Тереза Мэй ушла в отставку в мае, после завершения первой фазы Brexit. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники.

По мнению министров, новый этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС должен вести следующий лидер.

Отмечается, что министры хотят отставки Мэй после завершения первой фазы Brexit, «на пике». В противном случае, переговоры могут потерпеть поражения из-за недоверия.

Сама Мэй хочет остаться на своем посту не только на весь период Brexit, но и после, чтобы сохранить политическое наследие.

В офисе Мэй заявили, что взгляды министров на жесткий Brexit для остального правительства не были тайной.

«Премьер-министр упорно работает над тем, чтобы мы получили соглашение с ЕС, которое позволит нам выполнить результат референдума» — заявили в правительстве.

Как известно, Brexit назначен на 29 марта.

korrespondent.net