В правительстве Литвы приступили к работе еще два советника премьера

В команде литовского премьер-министра Саулюса Сквярнялиса приступили к работе еще два советника, которые до этого были общественными консультантами премьера.

Экономист, член совета Вильнюсского городского самоуправления Артурас Людковскис стал советником премьера по вопросам национальных меньшинств, а Юозас Бярнатавичюс – советником по вопросам людей с недугом.

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас сказал BNS, что объемы их работы превышали обычные для общественных консультантов нагрузки, поэтому они были трудоустроены на четверть ставки.

А. Людковскис работал главой администрации фонда “Дом культуры поляков Вильнюса”, вице-мэром Вильнюса, является представителем нацменьшинств в Совета по культуре.

Ю. Бярнатавичюс возглавляет Литовскую ассоциацию параплегиков, является экспертом Центра технической помощи людям с недугом.

Они работают советниками премьера со среды.

BNS

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