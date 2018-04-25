В президентской гонке С. Сквярнялис опередил И. Шимоните

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в рейтинге кандидатов в президенты опередил парламентария Ингриду Шимоните, выдвинутую консерваторами, и поднялся на второе место, свидетельствуют данные опроса населения, проведенного по заказу газеты Lietuvos rytas.

На первой позиции рейтинга остается экономист Гитанас Науседа.

«Г.Науседа получает столько же голосов, сколько и в декабре, президентский рейтинг С. Сквярнялиса поднялся, сейчас он вышел на второе место», – сообщил BNS глава компании Vilmorus, которая проводила опрос, Владас Гайдис.

Согласно данным опроса, проведенного 11-20 января, за Г. Науседу готовы голосовать 23,3% (в декабре 23,4% опрошенных), за С. Сквярнялиса – 16,9% (10,6% в декабре), за выдвинутую консерваторами И. Шимоните – 16% (в декабре 19,8%).

С. Сквярнялис заявил о намерении баллотироваться во время проведения опроса – 17 января, поэтому отчасти это событие также отражается в результатах опроса.

По словам В. Гайдиса, популярность И. Шимоните могла сократиться, поскольку снизилась ее заметность.

«Рост ее рейтинга был связан с участием во внутрипартийных выборах, она была в центре внимания. Затем особой активности не было, дров в предвыборной костер не подбрасывали», – комментировал социолог.

В. Гайдис утверждает, что Г. Науседа пользуется поддержкой в различных слоях населения, С. Сквярнялиса больше поддерживают люди с более низкими доходами, проживающими в регионах, а сторонники И. Шимоните сконцентрированы в крупных городах, ее поддерживают более состоятельные граждане.

Далее в президентском рейтинге расположились мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис – его лучшим кандидатом в президенты считают 9% опрошенных (в декабре 7,9%), философ Арвидас Юозайтис – 4,3% (в декабре 3,6%), член Еврокомиссии Витянис Андрюкайтис – 3% (в декабре 2,4%), парламентарий Наглис Путейкис – 2,9% (4,3% в декабре), дипломат Вигаудас Ушацкас — 2% (в декабре 2,2%).

В рейтинге популярности политиков С. Сквярнялис также улучшил результат. В декабре больше жителей оценивали премьера негативно, чем позитивно, в январе результаты изменились – С. Сквянялиса положительно оценивают 40% опрошенных, негативно – 34,4%.

По словам В. Гайдиса, глава правительства возвращает себе часть поддержки, которую он потерял в декабре из-за забастовки учителей.

На вершине рейтинга наиболее популярных политиков остается президент Даля Грибаускайте. Ее положительно оценивают 58,6% респондентов (в декабре 59,4%). Негативно оценивают деятельность главы государства 21,2% участников опроса (в декабре 21,4%).

В. Матийошайтиса в январе положительно оценивали 55,9 опрошенных (в декабре 56,7%).

На третьем месте глава МИД Линас Линкявичюс – 45,7% (46,8% в декабре), министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис в январе получил положительную оценку 44,4% опрошенных (в декабре 42%).

BNS