В Президентском дворце состоится дискуссия о значении Конституции 3 мая 1791 года

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в четверг, 2 мая, в 10:00 откроет литовско-польскую дискуссию «Конституция 3 мая 1791 года: значение и уроки». Перед дискуссией глава государства проведет встречу с председателем Конституционного суда Литвы Дайнюсом Жалимасом и председателем Конституционного трибунала Польши Юлией Пшилембська.

Цель дискуссии – подчеркнуть значение Конституции Речи Посполитой от 3 мая 1791 года для развития Литовского и Польского государств.

По утверждению Дали Грибаускайте, Конституция 3 мая занимает особое место в истории Литвы и Польши. Это первая письменная конституция в Европе, которая была призвана в крайне сложных геополитических условиях сохранить независимость Речи Посполитой, противостоять влиянию крупных империалистических сил.

Роль Конституции 3 мая была весомой и в плане модернизации литовско-польского государства, утверждения принципа разделения властей, фундаментальных принципов правового государства и создания фундамента для современного демократического устройства.

По словам Президента, уроки Конституции 3 мая сохраняют свою актуальность и сегодня. Прочный конституционный строй защищает государство и его суверенитет, помогает противостоять внешним угрозам, отстаивает свободу и благополучие населения страны.

Даля Грибаускайте отметила, что это является весомой обязывающей основой для поддержания прочных отношений с Польшей, укрепления двустороннего партнерства в деле обеспечения безопасности и обороны региона, для осуществления совместных стратегических проектов, развития экономических и культурных связей.

LRP