В прокуратуре Клайпеды начато расследование о вероятном загрязнении воздуха в городе

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Участковая прокуратура Клайпеды начала досудебное расследование о вероятном загрязнении воздуха в окрестностях Клайпедского порта.

Расследование начато после жалоб в связи с деятельностью стивидорной* компании Klasco по погрузке железной руды.

Прокуратура в пятницу сообщила, что расследование о нарушении правил охраны окружающей среды начато с учетом информации о превышении норм загрязнения воздуха в жилых районах северной части города Клайпеды, граничащих с Клайпедским портом.

«Во время досудебного расследования целью будет выяснить происхождение, состав и вероятных виновников загрязнения, вызвавшего жалобы горожан», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Klasco утверждает, что критика в ее адрес лишена оснований, потому что на окружающую среду влияют сотни промышленных, транспортных и погрузочных компаний города, а также плохо отрегулированное дорожное движение

*Стивидор — (англ. stevedore) компания, занимающаяся погрузкой и разгрузкой судов.

BNS