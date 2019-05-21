В прокуратуре Швеции запросили ордер на арест Джулиана Ассанжа

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Прокуратура Швеции начинает процесс заочного ареста основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, необходимый для этого запрос на получение ордера уже направлен в суд.

В письме требуется осуществить заочное задержание Ассанжа в связи с подозрением в изнасиловании. В случае получения ордера шведская прокуратура намерена приступить к процедуре выдачи европейского ордера на арест Джулиана Ассанжа.

Напомним, что ранее шведская прокуратура заявила о возобновлении расследования по уголовному делу по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Уголовное дело против Ассанжа ведется шведской прокуратурой с 2010 года.

По словам представителей шведской прокуратуры, решение о возобновлении уголовного дела было принято после получения новых фактов, заставляющих пересмотреть результаты предыдущего расследования.

На данный момент Ассанж находится в Британии, где ранее был приговорен к 50 неделям тюремного заключения. Его экстрадиции также добивается США.

Фото:Автор: Cancillería del Ecuador — https://www.flickr.com/photos/dgcomsoc/14953880621/, CC BY-SA 2.0, Ссылка