В просьбе об экстрадиции Э. Римашаускаса в США недостает самых необходимых данных

Адвокат подозреваемого в крупномасштабном мошенничестве Эвалдаса Римашаускаса Линас Купрусявичюс говорит, что в просьбе США об экстрадиции его подзащитного недостает самых необходимых данных, которых требует литовское законодательство. Кроме того, не указано, откуда и какие суммы денег он пытался присвоить и какие суммы на самом деле были присвоены. Поэтому, по словам адвоката, трудно защищаться, когда не знаешь, какое обвинение. Закон предоставляет человеку право знать, в чем его обвиняют.

“В этой просьбе об экстрадиции не названа ни одна компания – мы только в СМИ можем прочитать об упомянутых вами компаниях. Нет (названий) ни пострадавших компаний, ни компаний, на счета которых были переведены деньги”, – сказал адвокат Л. Купрусявичюс, отвечая на вопросы журналистов после заседания.

Английская национальная вещательная компания BBC недавно сообщила, что гражданин Литвы подозревается в том, что в результате мошеннических действий выманил 100 млн. долларов (около 92 млн. евро) у международных компаний Google и Facebook.

Л. Купрусявичюс в пятницу представил рассматривающему просьбу об экстрадиции Вильнюсскому окружному суду (ВОС) много просьб, связанных с необходимыми для дела материалами. Адвокат считает, что из-за отсутствия этих материалов нельзя даже рассматривать просьбу об экстрадиции. Поскольку защита представила много просьб, суд прежде всего должен принять решение об их обоснованности. Определение суда по этим просьбам будет вынесено на следующей неделе, 18 мая.

Прокурор Генпрокуратуры Розита Пожарскене отказалась комментировать журналистам ход заседания.

По словам Л. Купрусявичюса, его подзащитный утверждает, что никакие деньги не были присвоены.

ВОС в пятницу постановил рассмотреть на закрытом заседании просьбу Генпрокуратуры выдать литовца США, уважая права подозреваемого. Пока проводится досудебное расследование, в суде дело не рассматривалось.

В ВОС вопрос о виновности не решается – рассматривается только вопрос, нет ли препятствий для передачи гражданина Литвы другой стране за инкриминируемые ему преступления.

Прокурор Генпрокуратуры Р. Пожарскене сказала, что вопрос рассматривается за закрытыми дверями из уважения к презумпции невиновности – в США гражданин Литвы обвиняется в совершении преступлений, но еще не осужден.

Закрытого заседания пожелал и доставленный в суд под конвоем Э. Римашаускас.

“Я хочу обойтись без публичности, потому что не знаю, что написали американцы. Было бы хорошо, чтобы без публичности”, – сказал он. Оба адвоката подозреваемого не возражали против пожеланий клиента.

Э. Римашаускас был задержан в середине марта, спустя примерно месяц Литва получила просьбу США об экстрадиции подозреваемого.

Как сообщалось, правоохрана США предъявила литовцу обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности.

По данным Департамента юстиции США, Э. Римашаускас организовал схему мошенничества в период с 2013 по 2015 год.

BNS

Метки: Литва