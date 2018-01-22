  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.01.22 Текущий номер: N3 (1195) 18 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

В прошлом году государство и самоуправления Литвы получили 119 млн. евро сверхплановых доходов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 22, 11:00   |   Комментариев: 0

В прошлом году доходы госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы составили 8,027 млрд. евро – на 1,5% (119 млн. евро) больше, чем планировалось.

Доходы одного лишь госбюджета в 2017 года составили 6,373 млрд. евро – на 0,2% меньше, чем планировалось. В прошлом году доходы от налоговых сборов составили 5,863 млрд. евро – на 0,4% меньше, чем планировалось, сообщило министерство финансов.

В прошлом году сборы НДС составили 3,294 млрд. евро – на 0,3% больше, чем ожидалось, за акцизные сборы составили 1,327 млрд. евро и были на 0,9% меньше, чем планировалось.

Поступления от сборов налога на прибыль составили 631 млн. евро – на 6,9% меньше, чем планировалось. Сборы подоходного налога в госбюджет и бюджеты самоуправлений составили 1,627 млрд. евро – на 4,6% больше, чем прогнозировалось.

Утвержденные доходы госбюджета в 2017 году (без средств ЕС) составили 6,386 млрд. евро, а со средствами ЕС – 8,487 млрд. евро.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿