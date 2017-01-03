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В прошлом году истребители НАТО сопровождали российские самолеты 110 раз – реже, чем в позапрошлом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 03, 11:00   |   Комментариев: 0

Дислоцированные в странах Балтии истребители НАТО в прошлом году 110 раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, пролетавшие вблизи границ Литвы, Латвии и Эстонии, информировали BNS в Минобороны.

2016 год был для натовских летчиков спокойнее двух предыдущих лет, но активность остается выше, чем до аннексии Крыма.

Согласно предоставленным Минобороны агентству BNS данным, в 2013 году истребители НАТО поднимались в воздух 47 раз, в 2014 – 140, в 2015 – около 160 раз, в 2016 – около 110 раз.

Истребители ВВС стран – членов НАТО осуществляют миссию воздушной полиции стран Балтии с авиабаз в Литве (Шяуляй) и Эстонии. Истребители обычно поднимаются в воздух, чтобы сопроводить российские самолеты, которые летят над Балтийским морем в Калининградскую область с материковой части России.

BNS

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