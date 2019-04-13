🔊 Воспроизвести

В прошлом году Литва выделила развивающимся странам почти 50 млн евро, сообщило в пятницу министерство иностранных дел (МИД).

Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Больше всего средств – 39,87 млн. евро – было выделено в рамках многосторонней помощи, а в рамках двухсторонней – 10,06 млн евро.

Как сообщает МИД, совокупный объем предоставленной международными донорами помощи сократился на 2,7%, однако Евросоюз вместе с государствами-членами выделили более 74,4 млрд. евро – почти 57% мировой помощи.

ЕС остается крупнейшим мировым донором. Его помощь развивающимся странам составила 0,47% совокупных доходов сообщества.

BNS