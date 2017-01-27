В прошлом году Orlen Lietuva заработала 221,5 млн. евро прибыли

В 2016 году контролируемый крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовский НПЗ Orlen Lietuva получил 221,5 млн. евро (238 млн. долларов) чистой прибыли – на 0,4% больше, чем в позапрошлом году, когда чистая прибыль составила 220,6 млн. евро (237 млн. долларов).

В прошлом году выручка от продаж снизилась на 12,8% до 3,358 млрд. евро (3,607 млрд. долларов), говоритя в отчете польской Orlen о деятельности в 2016 году.

Прибыль Orlen Lietuva до уплаты налогов, процентов, учета износа и амортизации (EBITDA) в 2016 году составила 240,2 млн. евро США (258 млн. долларов) – на 13% меньше, чем за тот же период 2015 года (295 млн. долларов или 274,6 млн. евро).

В прошлом году Orlen Lietuva переработала 9,323 млн. тонн нефти, что на 10% больше. Инвестиции компании составили 22,3 млн. евро (24 млн. долларов).

Польской Orlen принадлежат 100% акций Orlen Lietuva.

BNS

Метки: Orlen Lietuva, Литва, нефтеконцерн