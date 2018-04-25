В прошлом году пассажиры пытались пронести в самолеты в Литве патроны, оружие, наркотики

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В прошлом году пассажиры в аэропортах страны пытались пронести в самолеты патроны, наркотики, а также холодное оружие.

В составленном компанией Lietuvos oro uostai списке объектов, которые пассажиры пытались пронести в самолеты — нож, пригодный для боевых действий, дубинка, кокаин, а также поднявший на ноги спецслужбы муляж боевой гранаты.

Координатор деятельности по безопасности литовских аэропортов Ричардас Мартинайтис утверждает, что среди запрещенных находок – немалое количество патронов, которые пытался провести пассажир в турецкий аэропорт Антальи в августе прошлого года.

Как говорится в сообщении, еще один запрещенный объект, который в прошлом году перед Рождеством хотел пронести в салон самолета один пассажир в Вильнюсском аэропорту – булава, напоминавшая древнее оружие.

Наиболее серьезным инцидентом считается обнаруженная в июне прошлого года в ручном багаже одного пассажира из Норвегии «граната» – как выяснилось позднее, это было произведение искусства литовского художника Саулюса Вайтекунса, приобретенное норвежцем. После обнаружения этой «гранаты» должностные лица вместе с полицией эвакуировали пассажирский терминал.

Пассажирам советуют ознакомиться с багажными правилами до вылета, а если они не могут передать запрещенные вещи провожающим, такие как косметика или еда, то их можно пожертвовать, отдав в коробку Maisto bankas («Продовольственный банк»).

BNS