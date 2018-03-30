В прошлом году в объективе Криминальной разведки было меньше людей

В прошлом году количество людей, в отношении которых применялись действия сотрудников литовской Криминальной разведки, сократилось на 10% по сравнению с позапрошлым годом, свидетельствуют данные прокуратуры.

В прошлом году в отношении 4658 лиц были санкционированы действия, предусмотренные в законе о Криминальной разведке – слежка, прослушивание разговоров, контроль за перепиской и тому подобное. В 2016 году таких лиц было 5150, сообщила парламентская Комиссия по контролю за деятельностью Криминальной разведки.

Эта статистика не включает санкции, выданные при проведении досудебных расследований.

“Наконец, Криминальная разведка проводится взвешено, обоснованно и целенаправлено”, – прокомментировал BNS сокращение действий глава парламентской комиссии, представитель правящих “аграриев” Дайнюс Гайжаускас.

BNS

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