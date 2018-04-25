В прошлом году выручка Akmenes cementas выросла почти на 20%

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Единственный в Литве производитель цемента Akmenes cementas в прошлом году увеличил выручку почти на двадцать процентов. Гендиректор компании Артурас Зарямба сообщил, что в прошлом году удалось сократить и убытки от деятельности, которые в 2017 году достигали 5,5 млн евро.

«Рост доходов – от увеличения количества проданного цемента, конечно, росли цены, но и наши затраты росли. У нас были большие вызовы – энергетика, топливо, еще и зарплата окажет влияние на наш конечный результат», – сказал BNS А. Зарямба.

По данным до аудита, выручка Akmenes cementas в прошлом году составила 67,3 млн евро – на 18,9% больше, чем в 2017 году (56,6 млн евро), предприятие продало 1,167 млн тонн цемента – на 12% больше (1,041 млн тонн).

По словам А. Зарямбы, рост продаж цемента был обусловлен развитием строительного сектора.

«Я считаю, что весь бизнес стройматериалов ощутил рост, видны достаточно большие инвестиции – жилищный сектор динамичен, офисы расширяются достаточно хорошо, много инфраструктурных проектов. Все это отражается на объемах наших продаж и выручке», – пояснил BNS А. Зарямба.

Последний раз компания работала прибыльно в 2013 году, когда получила 3,38 млн евро чистой прибыли. Глава предприятия не решился прогнозировать BNS результат 2018 года, однако отметил, что надеется на сокращение убытков.

Основные рынки Akmenes cementas – Литва, Финляндия, Швеция, Польша, Белоруссия и Латвия.

BNS