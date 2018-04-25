В PwC прочат скорый закат эпохи островных офшоров

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Уже в 2019 году держать деньги и активы или вести деятельность с помощью офшорных компаний «без присутствия» станет невыгодным или даже невозможным благодаря закону, который под влиянием Евросоюза принимают все больше островных офшоров. Законы вводят требования к реальной деятельности компаний — налоговых резидентов территорий.

Соответствующие законы уже приняли Бермуды, БВО, Каймановы Острова, острова Гернси, Джерси, Мэн, Маврикий, Багамские и Сейшельские острова. Ожидается, что их примеру также последуют ОАЭ и другие низконалоговые юрисдикции, говорится в обзоре консалтинговой компании PwC, опубликованном на ее сайте. Законы вступают в силу в 2019 году.

Компании, зарегистрированные на островных офшорах, теперь будут обязаны иметь на территории юрисдикции квалифицированный персонал в необходимом количестве, офис и адекватный уровень затрат.

Новое законодательство будет распространяться на все местные компании, а не только на учрежденные после принятия закона. Однако требования не распространяются на компании, являющиеся налоговыми резидентами иных юрисдикций.

Новые требования начнут применять не позднее 30 июня 2019 года. Срок давности по нарушению составит шесть лет.



NEWSru.com