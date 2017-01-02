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В пять раз увеличилось количество попыток небезопасного доступа к интернету

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В   2016   году в пять раз увеличилось количество попыток поиска в Литве доступа к интернет-оборудованию с целью осуществления кибератак.

“В минувшем году в пять раз выросло количество попыток обнаружить безопасно сконфигурированные интернет-приборы”, – заявил BNS  глава Национального центра кибернетической безопасности Римтаутас Чярнаускас.

После обнаружения таких незащищенных приборов их можно взломать. Тогда они используются для удаленного управления и создания так называемой сети ботнет, которая впоследствии используется для организации кибератаки.

Чаще всего, таким способом осуществляются атаки DDoS , во время которых атакуются серверы, они парализуются из-за огромного количество одновременных запросов на подключение.

Достаточно большую атаку DDoS Литва пережила в конце апреля 2016 года. Тогда сервер Комитета по информационному развитию общества, находившийся в ведении госпредприятия Infostruktura , столкнулся с атакой, пострадали информационные более десяти госведомств.

Имели место атаки на сайты парламента, администрации президента, правительства, большинства министерств, ведомств, среди них и Государственной налоговой инспекции.

BNS

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