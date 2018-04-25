🔊 Воспроизвести

В пятницу и субботу в Литве ожидаются сильные дожди и шквальный ветер, предупреждает Гидрометеослужба страны.

В пятницу в основном в западной Литве, возможны короткие дожди с грозой, местами сильные, кое-где ожидается шквальный ветер и град. Ветер юго-восточный, южный, в западных районах переходящий в западный, северо-западный ветер, его скорость будет от 6 до 11 м/с, во многих местах порывы до 15-20 м/с. Самая высокая температура будет 28-33 градусов.

В субботу вечером ожидается дождь, грозы. Местами сильные, со шквалом. Ветер достигнет 15-20 м/с. Температура ночью снизится до 15-20 градусов.

Днём во многих местностях, преимущественно в восточных районах, пройдут грозы. Температура днём — 19-24 градуса.

BNS