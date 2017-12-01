В пятницу на Вильнюсской Кафедральной площади зажгутся огни рождественской ёлки

В пятницу на Вильнюсской Кафедральной площади зажгутся огни рождественской ёлки.

Это одно из многих мероприятий, которые пройдут в столице в праздничный период.

Столичная мэрия сообщила, что в ходе вечернего мероприятия будет запрещено движение по ул. им. Т. Врублевскё, Барборы Радвилайте, Швянторагё. Также на Проспекте Гядиминаса от улицы Вильняус до ул. Швянторагё будет запрещен въезд на смежные улицы.

Муниципалитет призывает вильнюссцев отправляются на мероприятие на общественном транспорте, чтобы избежать автомобильных пробок в центре города.

В субботу на Ратушной площади Вильнюса зажгутся огни еще одной рождественской ёлки столицы.

BNS

Метки: Литва