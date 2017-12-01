  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.12.01 Текущий номер: N48 (1188) 30 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В пятницу на Вильнюсской Кафедральной площади зажгутся огни рождественской ёлки

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 01, 12:00   |   Комментариев: 0

В пятницу на Вильнюсской Кафедральной площади зажгутся огни рождественской ёлки.

Это одно из многих мероприятий, которые пройдут в столице в праздничный период.

Столичная мэрия сообщила, что в ходе вечернего мероприятия будет запрещено движение по ул. им. Т. Врублевскё, Барборы Радвилайте, Швянторагё. Также на Проспекте Гядиминаса от улицы Вильняус до ул. Швянторагё будет запрещен въезд на смежные улицы.

Муниципалитет призывает вильнюссцев отправляются на мероприятие на общественном транспорте, чтобы избежать автомобильных пробок в центре города.

В субботу на Ратушной площади Вильнюса зажгутся огни еще одной рождественской ёлки столицы.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿