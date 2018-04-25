В пятницу в Литве вспыхнули крупные лесные пожары

🔊 Воспроизвести

В пятницу в Литве пожарники борются с крупными пожарами в лесах и на полях.

«В департаменте созван оперативный центр, усилена координация сил, поскольку сегодня, как из рога изобилия посыпались пожары», — сообщила BNS старший специалист отдела коммуникации Департамента противопожарной безопасности и спасения Вида Шмигяльскене.

По ее словам, сейчас пожарные тушат четыре крупных пожара.

Около 13 часов поступило сообщение, что возник пожар в лесу в у деревни Куршяй Варенского района. Пожар тушат четыре автомобильные цистерны и лесники. Пока точная площадь, охваченная огнем, не известна.

«Судя по поступающим данным, пожар достаточно большой», — добавила она.

В городке Ваджгирис Юрбаркского района в 13.27 час. поступило сообщение о том, что горит один гектар леса. На его тушение прибыли 6 автоцистерн, помогают пожарники-добровольцы.

Утром многочисленные силы пожарников и лесничих тушили 4-5 гектара пожара в лесу, который вспыхнул в Тракайском районе, рядом с деревней Юргёняй Геюс.

В 11.38 поступило сообщение о пожаре рядом с деревней Альсяй Йонишского района. Здесь участками горит жнивье на площади в 200 гектаров.

Этот пожар с другой стороны тушат и латвийские пожарные.

«Тушение осложняется сильным ветром. Работают пять автоцистерн», — сказала В. Шмигельскене.

В эти дни в Литве преобладает сухая и жаркая погода, по этой причине на основной части страны растет пожароопасность в лесах. Пожарники просят жителей быть особо осторожными.

BNS