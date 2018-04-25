В Радвилишкисе собираются переименовать улицу Героя Советского Союза В.Бернотенаса (СМИ)

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В конце августа улица советского героя Вацловаса Бернотенаса в Радвилишкисе должна быть переименована в честь Отца Станисловаса, пишет газета «Lietuvos žinios».

Мэр Радвилишкского района Антанас Чяпонёнис газете сказал, что изменить название улицы в честь героя битвы под Курском, Героя Советского Союза В.Бернотенаса в Радвилишкисе стремились с самого начала восстановления независимости Литвы.

«Прежде местное население категорически было против любых изменений. На сей раз мнение людей менее категорично», — отметил мэр.

Жители больше всего не хотели менять название улицы из-за связанных с этим забот. Муниципалитет обещает компенсировать им около 10 евро за возможные дополнительные расходы.

По словам мэра, изменить название улицы, дав ей имя Отца Станиславу, предложили жители города, выдвинув идею увековечения уроженца Радвилишкиса священника Отца Станисловаса по случаю 100-летнего юбилея со дня его рождения.

Этот вопрос будет обсуждаться члены райсовета обсудят 23 августа.

BNS