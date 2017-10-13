В районе поисков останков шведской журналистки, погибшей на подлодке Nautilus, нашли пилу

Датская полиция сообщила о новой находке в районе поисков оставшихся частей тела шведской журналистки Ким Валль, пропавшей в августе после плавания на подлодке Nautilus вместе с ее владельцем – изобретателем Петером Мадсеном.

Ранее дайверы обнаружили в районе поисков туловище женщины, а позднее – две ноги, голову, одежду и нож.

В среду, 11 октября, водолазы извлекли из воды пилу. Она была найдена вблизи от того маршрута, по которому проплывал Nautilus. Имеет ли этот инструмент отношение к убийству Валль, пока не ясно. Его отправили на экспертизу, которая установит, использовалась ли данная пила для расчленения тела журналистки, передает The Local со ссылкой на датское новостное агентство Ritzau.

Ким Валль, планировавшая написать статью о Мадсене, исчезла после плавания с ним на подлодке Nautilus 10 августа вечером. Субмарину начали разыскивать на следующий день после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил в полицию ее друг.

Спасатели обнаружили подлодку и установили контакт с Мадсеном. Однако вскоре лодка неожиданно затонула в бухте Кеге близ Копенгагена на глубине семи метров, а ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты.

Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка умерла после несчастного случая на борту его подлодки, когда ей на голову упала тяжелая крышки люка весом в 70 килограммов. Он заявлял, что похоронил женщину в море и хотел покончить с собой, затопив подлодку.

Однако, полиция Мадсену не поверила. Ему предъявили предварительные обвинения в убийстве, отправив под арест.

После обнаружения головы Валль, полиция сообщила, что повреждений на черепе, которые обязательно были бы в случае падения ей на голову крышки люка, нет. В настоящее время следователям осталось найти руки убитой и установить точные причины ее гибели.

NEWSru.com

Метки: В мире