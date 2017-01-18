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В рассекреченных документах ЦРУ – информация о послевоенных партизанах в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 18, 16:00   |   Комментариев: 0

Справка о борьбе литовских послевоенных партизан с советской оккупацией оказалась среди сотен тысяч документов Центрального разведывательного управления США, которые были рассекречены и опубликованы в интернете.

В подготовленном в 1949 году секретном документе ЦРУ   говорится, что в Литве действуют около 20 тыс. партизан, а советскими военными активно борются 3,5 – 4   тыс. человек.

Тогда ЦРУ   сообщало, что советская власть контролирует ситуацию только в крупных городах, а в провинции велико влияние у борцов сопротивления.

“Сейчас в Литве около 20 000 партизан. Есть “армия” насчитывающая от 3 500 до 4 000 мужчин, борющихся с советскими военными, когда предоставляется благоприятный случай”, – говорится в ранее засекреченном отчете.

“Основная цель партизан – предотвратить коллективизацию земель, используя вооруженную силу. Они стремятся выгнать земледельцев, которых привезли в Литву из Советского Союза, и иногда даже их убивают. В отношении фермеров, сбежавших из Восточной Пруссии и занявших запущенные хозяйства, к насилию в Литве не прибегают”, – говорится в документе.

В другом отчете 1951 года говорится, что “В Литве массы настроены против советов. Люди живут в состоянии военной горячки”.

Активная партизанская война за восстановление независимости Литвы проходила с 1944 по 1953 годы.

Во вторник ЦРУ   опубликовало в интернете огромную коллекцию секретных документов, которые ранее были доступны только в архивах. В целом на сайте опубликовано около 930 тыс. документов, более 12 млн. страниц.

Отчет ЦРУ   о партизанах можно прочитать здесь: https :// www . cia . gov / library / readingroom / document / cia – rdp 82-00457 r 003500230008-4

BNS

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